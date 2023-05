- Városunk veszélyben van. Tegnap bebizonyosodott, hogy igazak azok a hírek, melyek szerint a politikai hátterét az MSZP elmúlásával elveszítő Nemény András feltette a két kezét és behódolt Gyurcsány Ferencnek, aki a DK-t, a Demokratikus Koalíciót, a legnagyobb ellenzéki pártot vezeti - kezdte videóüzenetét Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője.

Az első sorból hallgatta Gyurcsány feleségét

Mint arról lapunk is beszámolt: az Agora Művelődési és Sportházban tartott DK-s nagyrendezvényen Gyurcsány Ferenc feleségét, Dobrev Klára árnyékminiszterelnököt Nemény András, Szombathely polgármestere az első sorban hallgatta hétfőn. Az MSZP-s politikus az eseményen szót is kapott: Dobrev Klára és Gréczy Zsolt mellett ő is köszöntötte a színpadról a résztvevőket.

"Nemény András átadta a teljes hatalmat Gyurcsány Ferencnek..."

Hende Csaba szerint nagy ára van annak, hogy a DK támogatja Nemény András polgármesterjelöltségét a jövő évi önkormányzati választáson. Úgy fogalmazott: - Nemény csak azt adhatja, amije van, az pedig maga a város. Nemény András átadta a teljes hatalmat Gyurcsány Ferencnek és helyi embereinek és kötelezettséget vállalt arra, hogy a legszorosabban együttműködik velük a választásokig hátralévő időben is, és a választások után pedig az összes kulcspozíciót - mivel ő maga nem lép be a Demokratikus Koalícióba - át fogja adni a DK politikusainak - fogalmazott a kormánypárti országgyűlési képviselő, aki szerint minden szombathelyinek tudnia kell: - Aki Nemény Andrásra szavaz, az Gyurcsány Ferencre szavaz, aki Neményt akarja, az Gyurcsány Ferencet fogja kapni - hangsúlyozta Hende Csaba.

