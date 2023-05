Tóth Marcell fő szervező, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke a saját pincéjénél elmondta:

- A borosgazdák kitettek magukért a Nyitott pincék napján: több száz embert szolgáltak ki, átlag másfél-két literes fogyasztással – meg is volt ennek az eredménye nap végére. A jó borokat finom falatokkal együtt kínálták, újításokat is bevetve: a zsíros-, máj- és tepertőkrémes kenyér mellett készültek pástétomos, céklás, spenótos, csirkemájas falatkák is. Az egyes pincéknél 4-5-6-7 ember tudta kiszolgálni a rengeteg embert, segítettek a borhölgyek, családtagok, barátok is.

Napközben megjelent a hegyen Csepreg Város Fúvós Zenekara is, és minden állomáson játszott egy számot. Este fél nyolckor kezdte meg műsorát a Rothermann-kertben, ahol nyolc órától tombolasorsolás is színesíti a hajnalig tartó zenés mulatságot.