Forgó cukrászda

A megújult egységek sorát előbb az 1980-ban újra megnyílt és újjávarázsolt Forgó cukrászda kezdte. A Lenin úton (ma Szelestey László utca) az egykori rossz hírű bisztró helyett már kulturált söröző működött, étkezési lehetőséggel. A Nefelejcs volt az első fecske a belvárosi egységek vonzóbbá tételének átfogó programjában.

Nefelejcs eszpresszó, Gyöngyös étterem

1982-ben hozták rendbe a Köztársaság téren (ma Fő tér) a Nefelejcs eszpresszót. A korszerűsítési programba bele tartozott a - határainkon kívül is jól ismert - Gyöngyös étterem felújítása is. Akkoriban itt működött a városban az egyik legjobb konyha, és ez hosszú ideje nem volt összhangban az étterem környezeti kultúrájával. 1983 januárjában kezdték a felújítást. a belsőépítész tervei alapján az étteremben háromszintű fogyasztóteret alakítottak ki. A helyiség magassága lehetővé tette a galéria kialakítását, és egy magasított „pódium" is készült. így megnőtt a fogyasztótér, meghittebb, otthonosabb lett a hangulat. A galériában 24 vendég foglalhatott helyet egyszerre. az átalakított üzlet belsőépítészeti terveit Sellyei Gábor, a VASITERV szakembere készítette.

Sorra újultak meg a különböző profilú vendéglátó egységek

Forrás: Fortepan

Negyven éve valamennyi vendéglátóhelyen megszokott volt a zene. Az 1983. május 1-én nyíló Gyöngyös étteremben ugyan megszűnt a népi zene, helyette egész nap diszkrét háttérmuzsika szól. Lényegében csendes, meghitt beszélgetésekre, vacsorákra hivatott a megújuló Gyöngyös. Az átalakítás hónapjai alatt a külföldiek is hiányolták a Savaria úti (ma Széll Kálmán út) Gyöngyös étterem konyháját.

Pannónia

A Pannónia átalakítása is terítéken volt negyven évvel ezelőtt. A volt söröző részéből borozó lett, ahol hidegtálakat, egytálételeket is kínáltak a betérő vendégeknek. A Pannóniában a konyha, a szociális részek felújítására is 1983-ban került sor. Éppen ezért az év nyarán, amikor a közétkeztetés iránt a legkisebb volt az igény, ideiglenesen szünetelt a melegétel-szolgáltatás. A nagytermet 1984-ben korszerűsítették, önkiszolgáló rendszerűvé alakították, aminek köszönhetően gyorsabban, kulturáltabban lehetett 600-700 vendéget kiszolgálni ebéddel.

Ízléses a Pannónia étterem új berendezése

Forrás: VN-archív

Hungária Kávézó

Mindeközben a Kőszegi utcában, az egykori Vidám étterem egyik részében készült a város vendéglátásának egyik új színfoltja, a Hungária Kávézó. Ezzel a névvel több évtizeddel azelőtt állt itt szálloda és kávéház is. A kávézó jellege szerint átmenet volt a kávéház és a presszó között. Áruválasztékában megtalálhatók voltak reggelire a meleg tojásételek, s egész nap árusították a közeli hideg konyha üzem termékeit, valamint cukrászsüteményeket.

Hungária kávézó: kávéházi jelleggel

Forrás: VN-archív

A cukrászkészítmények egy részét helyben állították elő. A fagylaltozót az előtérben helyezték el, így még nyugodtabb körülmények között beszélgethetnek a kávézók. A kávézó közkedvelt volt a hétforintos kávéjáról. A Hungária tervei között szerepelt a városból hiányzó irodalmi kávéház jelleg kialakítása is. A Hungária Kávézót is Sellyei Gábor belsőépítész tervezte, az igényes faipari munkákat toronyiak készítették. Ez a kávézó szintén 1983. május elejétől állt a vendégek rendelkezésére.

Ferences söröző

A vasi vendéglátás szombathelyi tervei között szerepelt még egy söröző nyitása az Aréna utcai pinceszinten. Ebben a kilencvenszemélyes, reprezentatív sörözőben az ételek árai a Pannónia és a Kispityer fogyasztói áraival voltak összhangban. A szervizkonyhával felszerelt boxos, boltíves, padlófűtéses Ferences söröző 1983 őszén nyílt meg.

De nem csak a vendéglátóhelyek modernizálódtak, hanem a kiszolgálás feltételeinek javítására is nagy gondot fordítottak. Mint például az olyan, látszólagos apróságok, mint a felszolgálók színes formaruhája, tiszta, színes abroszok, esztétikus, az üzletek jellegét tükröző étlapborítók. A mellékhelyiségek esztétikájának javítása, állandó felügyelete is már az elvárt kategóriába tartozott.

Összességében az éttermek, vendéglők, presszók, borozók a nyolcvanas évek közepére vissza tudták szerezni régi hírnevüket. Mindezt úgy, hogy a legjelentősebb napi feladatról sem feledkeztek meg: a közétkeztetésről. Nem kevesebb, mint nyolcezer gyermek napi háromszori, hétezer felnőtt napi egyszeri étkeztetését oldották meg a vasi megyeszékhelyen.