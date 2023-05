Ugyancsak vasárnap táncolták be a májusfát Kőszeg főterén. A faállítók népzene dallamaira vonultak a faállítás helyére, ahol bárki felköthette a színes szalagját a fára. A májusfa felállításáig - amelyben a legkisebb kezek is segédkeztek – a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Regős Népzenei Együttes tagjai daloltak, táncoltak. A fára a hagyományok szerint színes szalagok és egy italos palack is felkerült.

Szombathelyen négy napon át tartó vurstli-hangulat várta az Emlékmű-dombon a szórakozni vágyókat. A rendezvény célközönségét idén is leginkább a családok jelentették, a gyermekeknek való vidámparki eszközök mellett két nap is volt bábszínház, azon kívül a helyi kötődésű zenekaroknak, együtteseknek is biztosítottak bemutatkozási lehetőséget a szervezők. Az idei majális legnagyobb dobása talán a vasárnapi Nótár Mary, valamint a hétfői Mokka koncert volt.

Sárváron évtizedes hagyomány, hogy a város önkormányzata és civil szervezetei májusfát állítanak az igazi majálisi helyszínné vált Nádasdy-vár parkjában. Május 1-jén, hétfőn már korán reggel gyülekeztek a csoportok a várparkban, hogy közösen díszítsék fel májusfáikat. Idén 22 faállító csoportot hirdettek meg a szervezők, akik között ott voltak a város önkormányzatának képviselői, a kulturális és szociális élet legfontosabb sárvári szereplői.