„Az erő legyen veled!” – hangzik a Star Wars legendás mondata, ami mindannyiunk számára jó útravalóul szolgálhat reggelente, amikor álmos szemmel kilépünk otthonunk ajtaján. A film rajongói azt is tudják: május 4-e – vagyis a mai nap – már Star Wars-napként szerepel a naptárakban. Mindezt egy szójátéknak köszönhetjük: „May the force be with you!” – szól a szöveg, amit könynyen érthetünk úgy: „May the fourth be with you!”, magyarul: „Május negyedike legyen veled!” Kevésbé ismert, hogy utóbbi üzenet akkor vált igazán ismertté, amikor Margaret Thatchert, az Egyesült Királyság első női miniszterelnökét megválasztása után pártja egy hirdetésben köszöntötte így: „Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk!”