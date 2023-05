Újabb mozgalom van terjedőben: a No Shave November mintájára egy bécsi környezetvédelmi szervezet elindította a No Mow Mayt, a fűnyírásmentes májust. A kezdeményezés arra biztat, hogy egy hónapra hagyjuk pihenni a fűnyírót, növeszszük a szokásosnál egy kicsit magasabbra a füvet és engedjük, hogy virágos növények is éldegéljenek közte. A néhány centisre lenyírt gyep ugyanis nem alkalmas arra, hogy rovarok megtelepedjenek benne, pedig a kis élőlények fontos szereplői a biodiverzitás megőrzésének: elvégzik a beporzást és elpusztíthatnak egyes kártevőket. Persze, ez nem jelenti azt, hogy májusban egyáltalán ne foglalkozzunk a kertünkkel, csupán az a fontos, hogy más, hasznos fajokat is hagyjunk élni magunk körül!