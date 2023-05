Elkezdődtek az írásbeli érettségik, ezzel együtt az alsó tagozatosoknak a hét közepéig az élménynapok. A gyerekek óriási lelkesedéssel veszik be a szabadtéri játszótereket, az arborétumokat, de a csúszdákon, tornyokon, mászókákon és hintákon kívül a játszóparkok büféit is. Az élményre zsebpénzzel is készülni kell, mondván, megbeszélték, hogy zsinóros barátságkarkötőt vesznek mindannyian. A karkötőből délutánra varázslatos módon nyelvre fújható folyékony cukorspray lesz, cukorka nyaklánc (gyümölcscukorkák gumis madzagra fűzve), gumicukor, rózsaszín vattacukor és fagyi. Már a gyerekek is tudják: az élményeket megőrizni és az igaz barátságot még jobban összeragasztani nem csak karkötővel lehet.