A május ünnepi kínálatában a gyermeknap is szerepel, szülőként, nagyszülőként ideje felkészülni, hogyan teljesíthetünk ez alkalomból három kívánságot. Ideje kifürkészni, hogy a gyermeknek milyen kívánságai vannak. Persze úgy, hogy ne tűnjön fel, óvatosan, olykor elpottyantva egy kérdést, hogy mit szeretne a csemete, és sokat-sokat beszélgetni, hogy kiderüljenek a rejtett vágyak, kimondott szavakká formálódjanak titkos óhajok. A gyermeknap lehetőség, hogy ne tárgyakat ajándékozzunk, hanem élményt, olyat, ami felejthetetlen, maradandó, és töltést ad – akár egy életre. Ebbe a generációk közötti szép, komoly játékba a Vas Népe is szívesen bekapcsolódik, ha írnak nekünk, a legérdekesebb kívánságokat mi is teljesítjük.