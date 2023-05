Félálomban konstatálja, épp időben érkezett meg az új kétszáz literes. Most már az ereszcsatorna mindkét végén méretes hordó gyűjti az esővizet. A kisebbek is megteltek az előző hetekben, leszűrve, lefedve várják sorukat a kert végében. Tavaly mindannyian saját bőrünkön tapasztaltuk meg, mekkora károkat okoz az aszály. Egyúttal megtanultuk azt is, az eső minden cseppje érték. Így még a redőnyfelhúzás előtt, mielőtt az égboltot utánozva a hangulata is beborulna, tudatosítja az egész családban: legalább telnek a hordók. Amúgy is úgy tartják: májusi eső aranyat ér. Ha utóbb is, de majdcsak megérkezik a nyár. Addig pedig maximum járunk gumicsizmában – a pocsolyába ugrálás úgy is felér a gyermekek számára egy játszóterezéssel.