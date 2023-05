A technológiai fejlődés nagy lépésekkel halad előre, ma már természetes, hogy tizenévesek különféle feladatok ellátására programozott robotokat építenek. Egy generációnyi időt sem kell várnunk, hogy számos, emberhez méltatlan munkakört robotok töltsenek be. A gépek körülvesznek minket, válaszolnak a kérdéseinkre, megoldási javaslatot tesznek a problémákra. Az ember viszont szereti feszegetni a határokat, ha valamit meg lehet tenni, akkor megteszi. Egy norvég cég a nyáron mutatja be legújabb humanoid robotját, amelyet összekapcsoltak a ChatGPT mesterséges intelligenciával. A robot főz, takarít, akár társalog is egy jót velünk, ha éppen arra vágyunk. De mi történik akkor, ha „mérges” lesz? A jövő lehet, hogy a kikapcsológombok fejlesztéséről szól majd.