Május vége, június eleje több szempontból is valami új kezdetét jelenti. Pünkösd vasárnapján a keresztény egyház a Szentlélek eljöveteléről, kiáradásáról emlékezik meg. Úgy tartják: pünkösd a húsvét beteljesedését, az Úr munkájának folytatását és az új kezdetet jelenti. Hamarosan tavaszból lépünk át a nyárba: a természet bizonyos részei még csak most éledeznek, a fiókák lassan kirepülnek a fészkekből, és már itt is van a kánikula. A hosszú, esős hónapokat követően a melengető napsugarak hívogatnak a szabadba. A parkok megtelnek emberekkel, sokan túráznak, kirándulnak. A kertekben beüzemelik a grilleket, baráti összejövetelek szerveződnek a teraszokon – a lényeg, a feltöltődés kulcsa a szeretteink körében eltöltött minőségi idő.