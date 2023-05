Az elmúlt hetek rendkívül változatos időjárást hoztak számunkra. Nyugodtan kijelenthetjük, volt részünk szinte mind a négy évszakban: télben, tavaszban, nyárban és őszben is. Tudjuk, hogy az április szeszélyes, ugyanakkor a május is tartogathat számunkra még meglepetéseket. Az esőzésekhez már hozzászokhattunk az elmúlt időszakban, sőt, még a fagypont közelében is jártunk – erre még a hónap közepén is számíthatunk, közelegnek ugyanis a fagyosszentek: Szervác, Pongrác és Bonifác. A három „ác” mind a népi, mind a meteorológiai megfigyelések szerint jó eséllyel hozhat fagyot a nyakunkra, így a kényesebb növények palántáit ajánlott május közepét követően elültetni, amikor már elbúcsúztunk a fagyosszentektől.