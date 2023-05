Köbli Csaba tavaly vásárolt egy kis üdülőt Körmenden, a Rábától pár méterre. Most kezdte volna az épület felújítását, de helyette pakol, mert – ahogyan mondta – jön a víz. Nagyobb szemeteszsákból készített amolyan rögtönzött esőponcsót, mert az eső nem akart elállni, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással, de szinte egész nap esett.

Csaba magasabbra tette a cementes zsákokat és a többi építőanyagot, lesúlyozta a farakást és mentette, ami menthető. Ugyanígy tett több kiskert és vízparti ingatlan tulajdonosa is a Rába mentén, felkészülve ezzel a folyón várható nagyobb árhullámra. Többen kajakokat és kenukat is szállítottak a körmendi parti sétányon, ezek is biztonságba kerültek, hála a gondos tulajdonosoknak.