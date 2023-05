Ezek a legmegdöbbentőbb esetek, az eddig készült iskolai feljegyzésekben azonban számos atrocitást rögzítettek, a szülők a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatójához fordultak mihamarabbi intézkedést sürgetve és volt, aki rendőrségi feljelentést is tett.

Kedden reggel fél 8-kor találkozunk az egyik szombathelyi lakótelepi általános iskola kapujánál azokkal a szülőkkel, akiknek gyermekét az elmúlt időszakban számos atrocitás érte. Kérdeznünk se kell nagyon: az aggódó édesanyák és édesapák szinte egymás szavába vágva elevenítik fel a megdöbbentő eseteket, amik a harmadik osztályos diákok mindennapjaira rányomják a bélyeget. Nem túlzás, amikor azt állítják, a tanulók rettegnek egyik osztálytársuktól: folyamatosak az atrocitások, a verbális és fizikális támadások.

- Tettlegességig fajult már az ügy – mondja az egyik szülő, Károly, aki rendőrségi feljelentést is tett. Mutatja az eddig készült iskolai jegyzőkönyveket, mindegyiknél ugyanaz a tanuló az elkövető. - Úszásoktatáson vízbe szeretett volna fojtani több gyereket, köztük a miénket is. Utána pedig mellbe vágta és falhoz nyomta a gyermekünket – meséli Károly, majd hozzáteszi: nem keletkezett olyan sérülés, ami nyomot hagyott volna, és látleletet lehetett volna róla venni, ennek ellenére a rendőrséghez fordultunk.

Nem ez az egyetlen felkavaró történet: a 12. életévében járó, rendkívül hányattatott sorsú fiú egy alkalommal az iskolatitkárságról pénzt vett el, igaz, azt később visszarakta. Szintén jegyzőkönyvbe került, hogy az ebédlőből hozott el életlen kést, azzal támadt diáktársára, szerencsére ennek sem maradt nyoma. Mindez – érthető okok miatt – aggodalommal tölti el a szülőket, nem tudják, hogy a kiszámíthatatlan diák fejében mi jár, esetleg mivel ront rá még gyermekükre.

Március végén rendkívüli szülői értekezletet tartottak az osztályban: akkor úgy tűnt, a fiú édesanyja is tisztában van gyermeke kirívó, félelemkeltő viselkedésével, akkor ígérte, másik iskolába viszi át. Ám a szülők úgy látják, az anyuka ezt követően nem lépett az ügyben. Ráadásul pár nappal később az érintett tanuló utcán járó idős hölgyeket szólított meg, majd nadrágját letolva állítólag nemi szervét mutogatta és trágár szavakat használt. Ebből is ügy lett, hiszen az asszonyok jelezték a történteket az intézményben szolgálatot teljesítő iskolaőr felé – folytatja az egyik, neve elhallgatását kérő anyuka.

- Osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetésben is részesült már a tanuló, az osztályfőnök és az iskola vezetése is mindent megtesz azért, hogy megoldást találjon – erről már Lilla, egy másik édesanya beszél nekünk. Megtudjuk: április 20-án levélben fordultak Fodor István tankerületi igazgatóhoz, aki információink szerint szintén dolgozik a megoldáson. Emellett a családsegítő szolgálat felé is jelezték a nem mindennapi problémák sorát. Az érintettek abban bíznak, hamarosan véget ér a „rémálom”, és nyugodt körülmények között tudhatják gyermeküket az iskola falain belül. Fodor István tankerületi igazgatóhoz fordultunk kérdéseinkkel, hogy megtudjuk, hol tart a gyermek áthelyezésének ügye. Emellett a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük: a feljelentés miatt indult-e büntetőeljárás, az érintett gyermek büntethető-e.