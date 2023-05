Többször számoltunk már be az ostffyasszonyfai gólyacsalád életéről, ugyanis az egyik legnépszerűbb meteorológiai portál időjárási webkamerája történetesen rögzít mindent, ami a fészekben történik. Ez a döntés nem véletlen, a gólyák viselkedése, ténykedése sok mindent elárul a közelgő időjárásról is. Nem olyan régen egy igazán ritka jelenség miatt került a figyelem középpontjába a gólya pár. Ostffyasszonyfán ugyanis hat tojást költenek, ami a gólyáknál nagyon ritkán fordul csak elő. Ma pedig, május 23-án, ki is bújt az első fióka a hat tojás egyikéből, aki aztán jól bele is nézett a webkamerába, beköszönve a nagyvilágnak.

Forrás: idokep.hu