Tóth Adrienn, a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete elnöke köszönte meg a nevezett finomságokat, a borosgazdáknak pedig azt, hogy az idén is jó borokat adtak a rendezvényre. Terplán Zoltán alpolgármester is üdvözölte az egybegyűlteket. – A szőlészethez-borászathoz kötődő szervezetek – ilyen a borhölgyeké is – csak úgy ragyognak a város egén – fontos helyen vannak Kőszeg értékei között – jelentette ki. A Vadrózsa népdalkör borbarát hölgyeinek dalcsokra után a Kovácsné Olaszy Eszter, Koltayné Szabó Hajnalka borkirálynő és Böröcz Tamás alkotta zsűri körbejárt a feltálalt sós sütemények asztalánál, hogy értékeljék a tálalásukat, majd munkához láttak. Közben átadták az áprilisi Hölgyek bora választás okleveleit és a kategórianyerteseknek a serlegeket.