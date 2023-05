A DK támogatja Nemény Andrásékat, és nem kérnek semmit?

- Ha jól értem, akkor a Gyurcsány-párt szociális alapon működő politikai segélyszervezet, amelyik teljesen indokolatlanul hatalmi vágy és hatalmi anyagi előnyök elvárása nélkül csak úgy támogatja Nemény András polgármestert. Én azt javaslom a polgármester úrnak, hogy vegye komolyan a szombathelyi polgárokat és ne szórakoztassa őket ilyen hamis állításokkal! Nem szép tőle, hogy semmibe veszi és ilyen komolytalanná teszi ezt a beszélgetést - fogalmazott Kocsis Máté annak kapcsán, hogy Nemény András azt mondja, a pártok - így a DK sem - kértek a jövő évi önkormányzati választásra szóló támogatásukért semmit tőle és baloldali politikustársaitól. A frakcióvezető később hozzátette: A politika ökölszabálya ez: ha a nagyobb, erősebb párt támogatja a párt nélküli vagy kispártbeli polgármestert, akkor azért a polgármesternek fizetséget kell majd adnia, ezúttal Gyurcsány Ferencnek - avatta be a politika útvesztőibe hallgatóinkat Kocsis Máté. Utalt arra is: Nemény András az 1 százalékon mért MSZP politikusa, míg a Demokratikus Koalíció jelenleg a legerősebb ellenzéki párt.

Ha támogatják a háborút, vallják be!

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azt kérte a polgármesterektől, terjesszék a képviselő-testületük elé és fogadják el az Országgyűlés által márciusban jóváhagyott békepárti határozatot. Kocsis Máté szerint Gyurcsány Ferenc módszere, igazi DK-s módszer, ha azon változtatnak. - Ha a szombathelyi baloldal nem meri támogatni az eredeti javaslatot, álljon ki a szombathelyi emberek elé, és vallja be, hogy támogtják a háborút és a brüsszeli szankciókat - fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: Ha nem támogatják, szavazzák meg változtatás nélkül!

Titkosszolgálati jelentésben az Éljen Szombathely Egyesület

Kocsis Máté kezdeményezésére oldották fel a guruló dollárokról szóló titkosszolgálati jelentést tavaly - arról is nyilatkozott podcastunkban. Ismert, a jelentésben az Éljen Szombathely Egyesület neve is szerepel. A politikust így arról is kérdeztük: a dokumentumba véletlenül bekerülhet-e egy civil szervezet, vagy komoly oknak kellett fennállnia ahhoz, hogy abban szerepelhessen.