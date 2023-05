A kiállítás gyakorlatilag a Regélök, regélök című kötet kivonata, bemutatja a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes sorsának alakulását a kezdetektől napjainkig, a nagy elődöket, a felejthetetlen programokat és a közösség erejét.

A vezető Korbacsics Tibor -aki tavaly ünnepelte hetvenedik születésnapját - számos táblón megjelenik, a kiállítás nyitóképén feleségével, Linával látható fiatalon, a fotó valószínűleg valamikor a 70-es 80-as évek fordulóján készülhetett.

A megnyitón Csicsa - így ismerik sokan az együttesvezetőt - köszöntötte az egybegyűlteket, akik megtöltötték az aulát. - Öt évvel ezelőtt a együttes fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepeltük, akkor elhatároztuk, hogy megörökítjük mi történt ebben az elmúlt pár évtizedben. Ezért készült a könyv, ezért rendeztük be a kiállítást, utóbbi nagy részben Korbacsics Vera érdeme - mondta.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő így fogalmazott az ünnepi alkalmon: - Regélök, regélök. Így kezdődik ma minden, mert ahogy azt nagy mesélőnk, Csukás István is mondta: a mese mindennek az origója. Gyakorlatilag ebből származik minden műfaj. Az is, amikor az ősember a szikla falába karcolta a barlangrajzokat. Ezzel elmesélte, hogyan ejtette el a vadat. Mert amit ábrázolni tudok, amit el tudok mesélni, azt birtokba veszem - mondta a képviselő, majd hozzátette: a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes kiadványa és kiállítása a táncról, a hagyományról, a szenvedélyről, a hűségről és az állhatatosságról mesél, azt ábrázolja. De vajon lehet-e az ilyesmit birtokba venni? Én azt hiszem, és úgy is látom: igen. De csakis a szó legnemesebb értelmében.

Nem abban az értelemben lehet birtokolni, hogy kisajátítom, uralom, hanem abban az értelemben, hogy a szívembe fogadom, felelősséget vállalok érte, őrzöm, védem, táplálom és jól gondoskodom róla. A képeken szereplő táncosok, táncpedagógusok, élükön Korbacsics Tiborral birtokba vették, belakták a hagyományok, az értékmentés, az alkotás, a közösségteremtés világát. Életmódjukká vált. Ez pedig óriási érték, mert innentől nem továbbadni, megmutatni vagy népszerűsíteni próbálják mindezt a közönségnek és a felnövő nemzedékeknek, hanem nemes egyszerűséggel meghívnak minket ebbe. Élik a hagyományt. És akár éneklik, akár táncolják, akár mesélnek róla, érezzük a hívást, köréjük akarunk gyűlni, mert nekünk is jó közöttük lenni.

V. Németh Zsolt végül Korbacsics Tiborhoz szólt: -Csak annak van igazán élete, aki el is tudja mesélni, mert ami az emberből tényleg létezik és nem múlik el belőle, az a története. Ez a létezés különleges, anyagtalan, örökkévaló formája. Kívánom, hogy még sok, hosszú, boldog év írja történetedet, és meséld is nekünk tovább, hadd gazdagodjunk belőle.

Zárásként Szommer Mónika néptáncpedagógus, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes korábbi táncosa szólt személyes hangon az együttesvezető Korbacsics Tiborhoz: -A tánc mindenre hatással van. Formálja a személyiségemet, erősíti testemet, lelkemet, kitartásra ösztönöz. Mindig azt sugalltad, hogy legyen bennem tartás, alázat, legyek igényes. A kincs az enyém is, ha megismerem, gazdagabb leszek. Tanuljak, mert úgy könnyebben eligazodhatok az életben. Megtanultam közösségben élni, ma már el sem tudom képzelni az életemet enélkül.