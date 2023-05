Horváth Ferenc, a szlovén parlament magyar képviselője ünnepnapnak nevezte a találkozót, mint mondta, a két házelnök látogatása új erőt ad mindkét nemzeti közösség számára ahhoz, hogy az évtizedekkel ezelőtt megkezdett munkát folytatni tudja. - A magyar és a szlovén közösség megtöltötte tartalommal a harminc évvel ezelőtt aláírt hivatalos dokumentumokat, így fejlődhetett a térség. Az már nem kérdés, hogy van-e támogatást, mert tudjuk, hogy van. Sokkal inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen projektek élvezzenek prioritást.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Magyarország és Szlovénia sikertörténetet írt a harminc évvel ezelőtt megkötött egyezménnyel, amely mintát adhat Európa számára. - Korszerű, célszerű és hatékony egyezmény született 1992 novemberében, amely eszközként szolgált a két ország jó kapcsolatát illetően. - Mindent megteszünk kormányzati szinten, hogy nemzeti közösségeink megmaradjanak és boldogulhassanak a szülőföldjükön. Ehhez nem csak a két kormány politikája szükséges, hanem az is, hogy a két nemzeti közösség megtalálta egymás felé az utat. Ezt 2012-ben egyezménybe foglalták, amit a mai napon megújítunk - mondta a házelnök, majd arra is kitért, hogy Magyarország és Szlovénia példaértékű védelmét dolgozta ki a kisebbségeknek, amelyet bátran lehet ajánlani más európai országoknak is.

Urška Klakočar Zupančič, szlovén házelnök így fogalmazott: a különjogokról szóló egyezmény hozzájárul ahhoz, hogy megmutassák ami a nagyvilágban hiányzik: azt, hogy a más nyelveket beszélőkkel szemben türelmesnek kell lenni, integrálni kell őket a társadalomba. -A Szlovéniában működő magyar intézmények és a Rábavidéken lévő szlovén intézmények közötti kapcsolat példaértékű, ezt meg őrizni. Büszkék lehetünk arra, hogy az itt élők igyekeznek megtartani kultúrájukat, nyelvüket, nemzeti identitásukat - mondta zárszóként.

A két házelnök Apátistvánfalvára és Orfaluba is tett egy rövid kitérőt, majd Szlovéniában, a Muravidéken folytatódott a hivatalos program.