A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával roadshow-szerűen járja az ország városait „Biztonságosan az Iskolába” rendezvényével – második állomásuk Sárváron volt.

Bár a borús idő a Csónakázó-tó melletti KRESZ-park helyett a gimnázium tornacsarnokába parancsolta be a rendezvényt, a Szent Piroska és a Vármelléki óvodásai így is lelkesen rótták a köröket a számukra felállított mini KRESZ-pályán – itt a közlekedési táblákkal és -lámpákkal, az elsőbbségadás és a menetirány betartásának fontosságával ismerkedhettek. Két másik állomáson KRESZ-kirakóssal és társasjátékkal játszhattak, valamint kiválaszthattak egy kerékpáros számára nélkülözhetetlen és kötelező felszereléseket. Ügyességüket közlekedésbiztonsági eszközöket is tartalmazó ajándékcsomaggal jutalmazták, amelyet Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere és Berta Tamás, a KTI igazgatóhelyettese adott át nekik.