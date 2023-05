Különleges lepkefaj, a gyászlepke (Nymphalis antiopa) egy egyedét sikerült megfigyelnie még márciusban a Vasi Skanzenban Vörös Norbertnek, a falumúzeum állatgondozójának - derül ki a múzeumi blogon közzétett bejegyzésből. Mint leírta, hazánkban - a második világháború óta - olyan ritkák ezek a pillangók, hogy Szombathelyen még sosem találkozott ilyennel, egész élete során is csupán csak háromszor. Arról is beszámolt, hogy mivel a gyászlepke vándor faj, jó eséllyel másoknak is lesz lehetősége összefutni vele a vármegyeszékhelyen és környékén.