A Székesegyház előtt ácsorgó fiatalokat is megszólítottuk: Győrből mintegy ötvenenen érkeztek lelki gyakorlatuk részeként. A 10. osztályos Földes Dénes Szilárd első alkalommal vett részt a szombathelyi eseményen, azt mondta, nem számított arra, hogy ennyire jól fogja magát érezni. - Szentségimádáson, két szentmisén is részt vettem, majd a Haladás Sportkomplexumban a buliban is végig maradtunk - osztotta meg addigi programját velünk a középiskolás fiú, aki szerint a program nagyon hangulatos, ezért másoknak is szívesen ajánlja majd a rendezvényt.

Négy lépést ajánlott igehirdetésében dr. Székely János megyés püspök a fiatalok számára a szombat délelőtti, Székesegyházban tartott szentmisén: - Ismerd meg az Isten szeretetét, engedd, hogy szíven találjon! - fogalmazta meg az első lépést, egy történetet megosztva azt is hozzátette: - Istennek elég tíz perc is, hogy egy embert átformáljon. Második lépésként arra buzdított: döntsenek Isten mellett életre szólóan. A harmadik lépés kapcsán dr. Székely János arról beszélt: ne gondolják, hogy az út könnyű lesz, hiszen Krisztus útja keskeny és nehéz. Végül pedig arra bíztatott: tanulják meg a 3 "H" betű használatát az első keresztényektől, vagyis azt, hogy hitték és hirdették Isten igéjét és életük hiteles volt.