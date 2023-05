Gorza Norbert irodavezető a keddi sajtóreggelin két olyan szervezetet is köszöntött, amelyek képviselői most voltak itt előszőr. Nézzük sorban, mi vár ránk a következő hetekben.

Május 6-án, és 13-án tartják meg a Csehi Csodás Tanösvény területén a családi medvehagyma napokat. – Lesz többek között medvehagymás túra, kóstolás, mezei krikett. Fontos, a növényt gyűjteni nem szabad, mert az a cél, hogy a medvehagyma minél nagyobb részen terüljön el – hívta fel a figyelmet Windisch Szilvia turisztikai referens.

Május 12-én Európa-napi rendezvényt tartanak Szombathelyen, a Fő téren – közölte Takács Tamás, az Europe Direct Vas vármegyei irodavezetője.

Immár másodszor szervezik meg május 25-én Szombathelyen, a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Házban a dunántúli speciális filmszemlét. Fábián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke elmondta: most mutatják be a Meglepetés című díjnyertes forgatókönyvből készült legjobb 14 alkotást, és átadják a győztesnek járó díjat is.

Communitas Fidelissima címmel 20, 42, valamint 100 kilométeres teljesítménytúrák indulnak május 27-én reggel. A szervező Vasi Vándorok SE így emlékezik meg arról, hogy 100 évvel ezelőtt vasi falvak is visszakerültek Magyarországhoz – tudatta Gombos Kálmán elnök.

A Kámoni Arborétum és a fiókkönyvtár lesz a színhelye május 27-én a második ÖkoPlusz Fesztiválnak – adott hírt az eseményről Simon Ádám szervező.

Nagy Krisztina, a Hegypásztor Kör szakmai munkatársa pedig azt közölte, hogy május 28-án tartják meg a XVI. Orbán-napi Hegyi Vigadalmat. Egész nap színes programokkal várják a családokat, az összes korosztályt. Három pajtában is zajlanak az események.

"Népek Krisztusa, Magyarország" címmel Trianon-megemlékezés lesz Kőszegen június 4-én – mondta el Csiki István, a Kőszegi Polgári Kaszinó elnöke.