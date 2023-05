A Kanona Band idén 25 éves, az évforduló alkalmából jubileumi koncertet adnak a ZeneHázában június 10-én, szombaton 18.30-tól. Regisztráció, amely már elindult, feltétlenül szükséges a koncerten való részvételhez, a jegyek igényléséhez, amelyet e-mailben, telefonon ([email protected] gmail.com, 06/30-644-8870), valamint személyesen a Tourinform-irodában, valamint a Borista Kóstoló Műhelyben és Delikátban is megtehetnek az érdeklődők.

A jubileumi koncertre a zenekar több nagy dobással is készül: az elmúlt 25 évükről Kereszty Gábor közreműködésével a ZeneHáza előterében fotókiállítás nyílik, ami finom ételek és italok fogyasztása mellett lesz megtekinthető. Emellett előrukkolnak egy jubileumi borral is, amely a műsor második felében egy „garden party” jellegű szabadtéri koncertrészen meg is kóstolható majd. Amennyiben a június 10-i napra elfogynának a jegyek, de még lenne rájuk igény, a zenekar június 11-én 16 órától megismétli a jubileumi koncertet.