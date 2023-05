Nagy visszhangot váltott ki a járművezetők körében a gyorshajtási szabályok szigorítása. Május 1-jétől megszűnt a tolerancia, azaz: a sebességellenőrzéssel érintett jármű esetében a jogilag elfogadott sebesség az az érték, amelyet a hitelesített sebességmérő mért.

Berling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztály vezetője a police.hu oldalon úgy nyilatkozott: - a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a hatóság egy hitelesített eszköz eredményét kétségbe vonja. Korábban ez azért volt másképp, mivel a mérésügyi hatóságok, amelyek kibocsátották az egyes mérőeszközökhöz tartozó hitelesítési jegyzőkönyveket, olyan értéket is feltüntettek, amely az ő eljárásukra vonatkozó paramétert tartalmazott. Hozzátette: a rendőrök eddig is, és ezután is alkalmaznak toleranciát, vagyis a rendőr belátására van bízva, hogy milyen szankciót alkalmaz a figyelmeztetéstől a helyszíni bírságon át a szabálysértési feljelentésig és a szabálysértési eljárásban hozott döntésig bezárólag.

– A környező országokban sincs tolerancia, mégsem háborog senki – monda érdeklődésünkre Unger József közlekedési szakértő, aki rámutatott: elszaporodtak a relatív gyorshajtók az utakon. - Mintha a járművezetők folyamatos időhiányban szenvednének: kapkodnak és nem tartják be a szabályokat. Hamar megvan a baj, gyakran az apró hibák vezetnek balesethez – fogalmazott. Unger József szerint szükség volt arra, hogy a hatóság lépjen valamit: – magunknak idéztük elő ezt a helyzetet. - Tény, hogy a KRESZ-szabályunk régi, de elsődlegesen a közlekedési kultúránkat kellene átreformálni. Rendőri jelenléttel, vissza lehet fogni az autóvezetőket. Az a dolguk, hogy mérjenek – húzta alá.

A szakértő tapasztalatai eddig pozitívak, szerinte sokan érezhetően visszavettek a tempóból. Ugyanakkor azt javasolja: érdemes ellenőriztetni a kilométeróra pontosságát. Ha például nem a gyári kerekek vannak az autón, hanem adott esetben kisebbek vagy nagyobbak, befolyásolhatja annak állását és becsaphatja a vezetőt.

Naponta átlagosan 1700 gyorshajtót fognak el itthon, kérdés: ez a szám merre felé billen ezután. A gyorshajtásért kiszabható pénzbírság alsó határa 30 ezer forint, de bizonyos esetekben elérheti a 300 ezret is.