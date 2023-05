A “felnőtt megőrzőben” szállnak a szavak, fogynak a szomjoltók; a borteraszon három helyi termelő kínálja nedűit - visszaköszön bennük a hely sajátossága, az agyagos talajon érett gyümölcs karaktere, savassága, és persze a napfény, amely most szinte már éget. Mindez nem zavarja az árnyas fák alatt kialakított gyermeksziget ideiglenes kis lakóit: a Bérbaltavárról érkező Ódor László például az unokájának segíti legyőzni a háromfejű sárkányt, de vannak itt egyéb népi fajátékok és kézműves foglalkozások és nem sokkal messzebb állatsimogató is, a kicsit nagyobbak pedig az íjászat és a lovaglás tudományát is kipróbálhatják.

Találkozunk a házigazda Hegypásztor Kör szakmai munkatársával, Nagy Krisztinával, akitől megtudjuk: tíz főzőcsapat és húsz árus képviselteti magát a nagy hagyományokkal bíró rendezvényen. Emlékeztet arra is: Szent Orbán a szőlők pártfogója, az utolsó fagyos szent májusban, és ennek tiszteletére Magyarországon több helyszínen szerveznek mulatságokat. Néphagyomány, hiedelem is kötődik ehhez a naphoz: “Savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.”