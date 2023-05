1935 szeptemberében a Pesti Hírlapban az alábbi apróhirdetés jelent meg: „Kitűnő, angol, 100 lóerős, Bristol-gyártmányú repülőgép 4000 pengőért eladó. Király Műmalom, Nagygeresd.” A kínálatot más lapokban is olvasni lehetett, de hogy az ajánlat – abban az időben, amikor a kuplé szerint „Havi 200 pengő fixszel az ember könnyen viccelt” – nem volt kapós, azt onnan tudhatjuk, hogy repülőgépet Király molnár két év múltán több országos lapban újra hirdetni kezdte.

A módosított ajánlat így szólt: „Bremen sportautóért elcserélném príma száz lóerős, Bristol-gyártmányú, kétfedelű sportrepülőgépemet.” A nem szokványos lehetőség felkeltette az Új Nemzedék című lap riporterének kíváncsiságát, és felkereste a hirdetés feladóját. „Azt hittem eddig, hogy ilyen modern közlekedési eszközzel Magyarországon csak Albrecht főherceg és Ember Sándor képviselő rendelkezik, aki Budapest és Zürich között szokott röpdösni, de már Nagygeresden is van valaki, aki saját repülőgéppel rendelkezik – kezdődik a tudósítás. Király úr, a nagygeresdi repülő a helyi malom tulajdonosa, 33 éves, nős, családos ember. Bristol-gépét rendelésére a műegyetemi sportrepülők készítették.”

Király József így vallott repülési szenvedélyéről: „Már fiatal koromban minden ambícióm az volt, hogy pilóta legyek. Konstruáltam is repülőgépet, amelynek minden alkatrészét magam készítettem. Persze nem volt elég masszív, de azért szárnyalt velem egy ideig... Azután lezuhantam, a gép összetörött, és jó néhány sérülésnek emlékeit ma is őrzöm. De nem adtam fel terveimet! Egészen modern, Bristol-gyártmányú repülőgépet vettem, és Majoros János hivatásos pilótától tanultam meg a repülés technikáját.

Kitűnően ment minden, meg is tettem vagy 5000 kilométert, minden defektus nélkül. Közben állandóan kérelmeztem, hogy letehessem a pilótavizsgát, de érthetetlen módon nem juthattam pilótaigazolványhoz. Emiatt később önálló repüléseim során »jogosulatlan repülőgép vezetésért« több ízben súlyos büntetéseket kellett fizetnem. Mit csinálhattam ezek után? Abba kellett hagynom a repülést, és vissza kellett térnem régi szerelmemhez, az autóversenyzéshez. Ezért akarom most elcserélni a repülőgépemet. Minden vágyam, hogy egy Bremen versenykocsihoz jussak. Ilyen kocsival akarom megmutatni, hogy első is tudok lenni a versenyben. Egyébként nincs más szenvedélyem. Szorgalmasan vezetem nagygeresdi malmomat, villanytelepemnek és a családomnak élek – mondta Király József a hatóságilag engedélyezett nagygeresdi repülőtéren, ahol egymás mellett áll hangár és garázs.”