Sorba nem kellett állni, de folyamatos volt a mozgás a Söptei úti benzinkúton szerdán nem sokkal dél előtt. Többen elmondták: figyelik az üzemanyagár alakulásával kapcsolatos híreket, és ha nagyobb árcsökkenés várható, mint például most, akkor inkább kivárnak. Éder Lajos például egy méretes kannával érkezett, elárulta: az extrább fajta benzinből visz haza a fűnyíróba és az egyéb motoros, ilyenkor használatos kerti eszközökbe. Egyébként az autót ritkán használja, de soha nem hagyja kiürülni a tankot. Kevésbé érzi megterhelőnek, ha egyszerre maximum tízezer forintot fizet üzemanyagért. A soproni Németh Zoltán gyakran jár Szombathelyen, azt meséli: évek óta itt tankolja meg az autóját - a benzin olcsóbb, az emberek kedvesebbek.

Németh Zoltán tankolja az autót

Fotó: © Cseh Gábor

- Egy hónappal ezelőtt felröppent a hír, akár 50 forinttal is emelkedhet az üzemanyag ára. Az emberek megrohamozták a kutakat. Ehhez képest több mint 50 forinttal csökkent ez idő alatt. Nagy a hatása a médiának, de a gépjárművezetőknek azt kellene elhinniük, amit a kúton látnak - fogalmazott lapunknak Lencse Zsolt, a Conoil kutak üzemeltetője.

Hozzátette: a világpiacon zajló események képlékenyek és kiszámíthatatlanok, szinte nem lehet megjósolni, mi várható az üzemanyagpiacon. Ez a csökkenés is ennek tudható be: nőttek a készletek, csökkent a fogyasztás - a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint 20 százalékkal kevesebben tankoltak Magyarországon az első negyedévben, mint előtte.

Lencse Zsolt megjegyezte, saját állomásaikon is érzik a csökkenést, a vásárlók nagyon meggondolják, hogy miből és mennyit tankolnak, mennyit utaznak. - Nem kezdődött még meg a turistaszezon, a mezőgazdaságban az előző időszaknak a felhalmozott mennyiségei pedig csak most kezdenek elfogyni, a hatósági áras üzemanyag most kezd kifogyni a tartályokból. Abban bíznak, a második negyedév jobb lesz - magyarázta.

A szakember szólt arról is, eddig indokolatlanul magas volt a benzin ára, a világpiaci áresés következtében kezd kiegyenlítődni a két üzemanyagtípus közötti különbség. Péntektől a benzin ára 3, a gázolajé 2 forinttal tovább csökken. Az még kérdés, hogy ez mennyire mutatkozik meg a fogyasztói árban.