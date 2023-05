A gyerekeket vonzó ugrálóvárat és a Készségek Európai Éve alkalmából szervezett bemutatókat is lefújták az eső miatt – tudtuk meg Takács Tamástól, az Europe Direct vasi irodavezetőjétől. Az információs pavilonban különböző kérdőívekkel, kiadványokkal, feladványokkal várták az érdeklődőket, akik munkavállalással, továbbtanulással, szakmai gyakorlattal, biztosítási jogvisszonnyal, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos kérdéseiket is feltehették. - A felvetett problémákat szeretnénk továbbítani a döntéshozók felé. Célunk, hogy olyan Európát alakítsunk ki, amilyet magunk is szeretnénk - hangsúlyozta Takács Tamás.