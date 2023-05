Az aszik a magyar nyelv egyik legrégibb szava. A XII. században lejegyzett Ómagyar Mária-siralomban olvashatjuk a következő mondatot: „Siralomtól süppedek, bútól aszok, epedek”. Mi jelentenek az aszni, aszalni, aszó szavak? Bizony ezek mindegyike a száradással, szárítással, szárazsággal van összefüggésben. Ha az ember megöregszik, ráncossá, aszott arcúvá válhat. Ez nem feltétlenül jelenti a fizikai értelemben vett romlást. Egy, az élet más területéről vett példával illusztrálva: az aszúbor is töppedt, megfonnyadt szőlőszemekből készül, mégis egyik legfinomabb italunk. Az aszó olyan földrajzi területet – a legtöbbször völgyet – jelöl, ahol kevesebb a víz. A kifejezést köznévként vagy tulajdonnévként az egész magyar nyelvterületen ismerték és használták. Így például: Hosszúaszó a Székelyföldön van, a Huszász pedig a nyugati határ közelében, Csörötnek területén. Az utóbbi terület nevét az 1300-as évek közepén még „Uzhaszow” (annyi mint: Uzaszó) alakban jegyezték fel. A név az 1500- as évekre „Husazo”-ra módosult, majd később Huszász lett. A Farkasfa felől érkező völgyet jelölték így, amelynek birtokosa évszázadokon át a szentgotthárdi cisztercita apátság volt. Az aszó megnevezést a megye más tájain is ismerték. Kemenesmagasiban a falutól nyugatra volt az Aszó-dűlő és az Aszó-erdő. Néhány az 1800-as évek közepén készült térképen pedig a Bucsu és Narda határán lévő kisebb völgy neve „Hos - szú-aszu”, illetve „Nagy-aszu”. Az erdőirtásnak sokféle módja volt, ezek egyike az aszalás. A fák kérgét körbevagdosták, „megkerengették”, majd az elszáradt erdőrészt – rendszerint a következő évben – felégették, s a helyén szántót alakítottak ki. Az égetéses irtás inkább a középkorra volt jellemző, de az aszalás bizonyos formáival még az 1800-as évek elején is találkozunk. Ebben a korban már nem a régi erdő végleges kiirtásáról volt szó, hanem egy sajátos váltógazdálkodásról. Egy 1828 körül készült leírásban szerepelnek az alábbiak.

Az őriszentpéteri Aszalós egy 1862-es térképen

Fotó: Dell

A szalafőiek „a soványsága miatt némely földjeiket 10, 20, sőt több esztendeig sem szántják, vetik, melyeket paragban hagyván, azokat fenyves csepöték verik föl. Amidőn pedig ezen elhagyott földek ismét vetés alá előkészíttetnek, rajta a felnőtt fenyőfákat levagdalják és összevágván elégetik hamuvá, mely trágya gyanánt szolgálván egy esztendeig, csekély haszonnal elvetik”. Az ilyenfajta aszalásra a paraszti gazdaságok kényszerültek rá. Általában a településtől távolabb eső területeket próbáltak így művelésbe vonni. A fahamu ideig-óráig javította a földet, de az, ha nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű istállótrágya, mégis hamar kimerült. A gazdáknak átmenetileg talán csekély hasznot hozhatott ez az eljárás, de hosszabb távon nem volt kifizetődő, mert a gyenge minőségű szántót rossz, erdőként nem is igen használható csepötések váltották. Az aszalt területek egy részét később véglegesen magára hagyták, s ott ténylegesen erdő alakult ki. Ha őrségi túránkon valahol a falutól távol az erdőben bakhátas szántó nyomait látjuk, megeshet, hogy olyan helyen járunk, ahol valamikor aszalásos váltógazdálkodás folyt. Őriszentpéteren a Bárkás-tótól délre eső terület az 1800-as évek közepén készült térképeken mint Aszalós szerepel, s szántóként jelölik. A terület nagyobbik felét már egybefüggő erdő borítja. Van példa az ellenkezőjére is. Az Őrimagyarósd határában lévő Aszalás nevű földet ma is szántóként használják. Mai szemmel nézve az „aszalt területek” nem voltak szépek. Az égetés is brutális beavatkozást jelentett a természet rendjébe. Mindezek ellenére ez is hozzátartozott az Őrség hagyományos gazdálkodásához.