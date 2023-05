Nem sokkal ott jártunk előtt, csütörtökön reggel érkezett meg a szállítmány az egyik vépi virágboltba. Vargáné Hábetler Viktória azt mondja, a rendelést már jóval korábban leadta, de igyekszik mindig friss alapanyagból dolgozni. A ballagási csokor soha nem megy ki a divatból, de ma már inkább csak néhány szál virágból készül, általában rózsa, liliom, kála, kurkuma kerül bele - utóbbi fűszerként sárga, virágként rózsaszín. A fiúknak többnyire egy szál virágot választanak: bambuszt vagy papagájvirágot. Vargáné Hábetler Viktória mesél arról is: manapság is sokan rendelnek pénzcsokrot, ezt is igyekszik kreatívan megoldani: a pénzt drót segítségével tekeri fel, aztán zöld közé, alkalomadtán csoki közé tűzi. Úgy tapasztalja, a szalag kezd kimenni a divatból: ma már szinte csak a szülők kérnek ilyet.

Tradicionális ballagási ajándék az ékszer. - A fiúk általában ilyenkor kapják meg az első igazi karórájukat, ezt szívesen választják ki az édesapákat - mondja Horváth Ádám, az egyik szombathelyi ékszerüzlet tulajdonosa. Megjegyzi: az okosórákról a hagyományos, automata órák irányába visz az új trend, főként a svájci és a japán fajták népszerűek. Az idén volt olyan vásárlója is, aki zsebórát választott - ha nem is lesz mindennapi használatban, igazi emlék. Az arany évek óta kikopóban van, a lányoknak szívesebben választanak divatékszereket: vannak olyan dedikált termékek is, amelyek kifejezetten a ballagásra készültek. - Az ajándékutalvány örökzöld, de úgy tapasztaljuk, a ballagóknak szívesebben adnak kézzel fogható, igazi emléket adni – teszi hozzá Horváth Ádám.

Gerecsné Szemes Boglárka eladó mutat a fiatalok által kedvelt, divatos órák közül egyet

Fotó: © Cseh Gábor

A pénz átadását személyesebbé, emlékezetesebbé tehetjük egyedi feliratú dobozokkal –emlékeztet Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az újra megnyílt Kézműves Kuckóban számtalan kézzel készült, egyedi ajándék közül válogathatunk - ballagásra és évzáróra egyaránt.

Fotó: © Cseh Gábor

Az ajándék mellé általában közös ebéd is dukál. Az egyik, nemrég nyílt celldömölki vendéglátóhelyen például már nincs is szabad asztal. - Ez igazi, hagyományos családi ebéd, általában 10-15 fős asztaltársasággal, a tálakon frissen sültekkel - mondja Kiniczky Kálmán séf, aki úgy tudja: sokan döntöttek úgy is, hogy otthon, például közös bográcsozással ünneplik meg a ballagást. Pénteken és szombaton teltház van az általunk megkérdezett körmendi étteremben is: - már jó előre, januárban lefoglalták az asztalokat, a menüt a közelmúltban pontosítottuk. Többen rendeltek levest, egyébként ilyenkor mindig a frissensültek kerülnek a tálakra - tudtuk meg Horváth Nikolettától.