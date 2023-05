A gyerekek szinte végig színpadon vannak: a tárgyakat, élőlényeket, boszorkányokat, óriásokat is maguk játsszák, és óriási koncentrációt igényel tőlük a játék. A szinte másodpercnyi pontossággal kimért előadásban mindennek stimmelnie kell: a hanghatásoknak, a bejátszásoknak – a darabbéli János vitéz kivetített szereplőkkel beszélget – a színpadi jelenlétnek, az átöltözéseknek.

A rendező külön kiemelte a darabban közreműködők segítségét, akik hangjukat, nevüket, munkájukat adták a filmrészletekhez. Az óriások, a zsiványok, a huszárok a vásznon szerves részét adják az előadásnak, amelyben a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület tagjai, magánszemélyek, volt színjátszótársak, kollégák is részt vettek. A filmfelvételeket az egyik vasi stúdióval készítették. Csollány Csaba keze munkáját dicsérik a díszletelemek. A technikus Poór Márton a hangosításért és a fényért felelt. Gróf Lászlóné Erika, a sitkei művelődési ház vezetője a rendező munkatársaként adott nélkülözhetetlen segített. A darabot, ami a részt vevő gyerekeknek láthatóan bátorságot, kiállást, egymásra odafigyelést és önismeretet is adott – a kemenesmihályfai, rábapatyi, vásárosmiskei és nagysimonyi közönség is láthatja nyár elején.