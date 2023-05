Sikerek 3 órája

Mogyoródi Panna ismét döntős a szónokok versenyén

Az ORF osztrák közszolgálati média idén is megrendezi „Sag’s Multi!“ elnevezésű, kétnyelvű beszédversenyét, immáron 14. alkalommal. Tavaly lapunk is beszámolt a szombathelyi Mogyoródi Panna Kata sikeréről, aki az idei megmérettetésen is sikerrel vette az akadályokat és bejutott a verseny regionális döntőjébe. Azt, hogy milyen eredménnyel, a június bécsi záróeseményen derül ki.

Forrás: Babos Erika

A tavalyi megmérettetésen az immáron 17 éves Mogyoródi Panna Kata egyedüli osztrák-magyar nyelvű szónokként jutott az április 27-ei tartományi döntőbe. Idén ez máshogy alakult, az április 27-ei megmérettetésen két olyan társa is akadt, akik magyar nyelven szónokoltak, Tóth-Németh Zille és a szombathelyi Bene Noel személyében. Mindhárom diák a Felsőőri Szövetségi Gimnázium tanulója. A versenyzők feladata az volt, hogy egy adott témával kapcsolatban két nyelven (németül és egy szabadon választott másik nyelven többször váltva a kettő között) adják elő gondolataikat. Az idei téma: "Ezért akarok erős lenni”. A tartományi döntőt idén is az ORF kismartoni stúdiójában tartották és mint az a felületeiken megjelent beszámolókból kiderül, 13 diák jutott be szónoklatával a tartományi döntőbe, amelynek az eredményére a júniusban, Bécsben megrendezendő záróeseményen derül fény.



