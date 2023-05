A legtöbb balesetet közvetve sebességtúllépések okozták a faluban. Gőcze Zsanett polgármester elmondta, örült, amikor a Magyar Közúttól engedélyt kaptak a táblák kihelyezésére. A napelemes rendszerű eszközről leolvasható az áthaladó gépjárművek száma és rendszám megjelenítése nélkül az is, hogy hányan hajtottak a megengedettnél gyorsabban.

A vármegyében egyedi – mosolygós – táblák kerültek Borgátára. Támogatják a közlekedés biztonságát elősegítő beruházásokat – erről a közútkezelő képviselője, Vizi Eszter beszélt a keddi átadón.

Forrás: Cseh Gábor

Az ötletet körzetileg illetékes rendőrkapitányság is támogatta. Dr. Nagy Ákos, a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetője elmondta: örül, hogy az önkormányzat is feladatának érzi a baleset-megelőzést. A rendőrség rendszeresen méri a sebességet az úton, és tapasztalatuk szerint a 84-es főútról lekanyarodva sokak „lábában benne marad a lendület”, miközben már lakott területen járnak. – Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a sebességtúllépések számát visszaszorítsuk. Nem a büntetés és a pénzbeszedés mozgatja a dolgot, hanem az, hogy az öt leggyakoribb baleseti ok közül az egyik a sebesség nem megfelelő megválasztása. Sokszor nagy eredménnyel működtetjük sebességmérő készülékünket, ami aggodalomra ad okot – fogalmazott.

A mintegy másfél millió forintból megvalósult beruházás költségének 90 százalékát Reményi Károly ajánlotta fel. A sződligeti vállalkozó, akinek családi kötődése van a településen, elmondta, szívesen tesz a közösségért, annak közbiztonságért.