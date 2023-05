A vasárnapi gála a táncot és a táncművészetet is ünnepelte. James Matthew Barrie skót író gondolata ihlette a koreográfiákat, verseket és zeneszámokat, amelyek egyvelege alkotta az előadást: „Aki más életébe napfényt csempész, maga is sütkérezik benne.” Süss fel nap, Babák, Tavasz, Titkárnők, Törékeny, Harangvirágok, Aranyosi Ervin Üdvözöljük a tavaszt! című verse, amit Virág Zsuzsa tanárnő mondott el; a Leaves zenekar – Kovács Viki, Kiss Gabesz és Aradszki Zsombor triója – Beatles feldolgozása, a Here Comes The Sun mind erre mutattak.

A kora esti előadás előtt hét fotós – Kámán Zoltán, Csonka Milán, Bogdán Ferenc, Silye László, dr. Szárnyas István, Freybergerné Nagy Katalin és Kardos Tamás – alkotásaiból nyílt kiállítás a várban tánc-természet-napfény ihlette fotókból. A képek ezúttal műterem helyett a szabadban készültek.