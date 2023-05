Nem is kérdés, hogy vállalja-e a nevét és az arcát: Gelle Krisztián azt mondja, szeretné, ha – legalább ezért – büszkék lennének rá a családtagjai és a barátai. Értük, miattuk is tanul, leginkább persze saját magáért. A 4,2-es átlagról tanúskodó félévi értesítőjét is büszkén küldte haza, és reméli, hogy az érettségi bizonyítványban is a négyes érdemjegyek lesznek többségben - számol be hivatalos oldalán a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

Krisztián és három érettségire készülő társa a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézetben digitális oktatás során sajátította el a gimnáziumi tananyagot: a Dunavecsei Református Kollégium oktatói által megküldött magyarázatokat és feladatokat Nagy Júlia bv. őrnagy, az intézet reintegrációs tisztje továbbította nekik – nem csak nyomtatott formában, a KIOSZK elnevezésű fogvatartotti ügyintézési rendszeren keresztül is hozzáférhettek a tanulnivalóhoz. Az utolsó tanévben havonta három nap jelenléti oktatáson vettek részt, ezeken az alkalmakon már az érettségi vizsgákra készültek: próbafeladatokat oldottak meg, átbeszélték a kidolgozott tételeket és kérdéseiket is feltehették a tanáraiknak.

Krisztián a börtönben kapott tankönyveken túl a családja által küldött segédanyagokat, munkafüzeteket is használta a felkészüléshez, és az intézeti könyvtárból is gyakran kölcsönzött könyveket. Sokat olvas: Madáchtól Az ember tragédiája a nagy kedvence, Faludy György, Ady Endre és József Attila versein kívül Polcz Alaine írásait is nagyon szereti, mint mondja, Madách és József Attila műveit szívesen látná az érettségi feladatok között is. A magyar nyelv és irodalom írásbelitől nem tart, ahogy a történelemtől és a földrajztól sem – a német nyelv és a matematika már nehezebb dió, de reméli, azokkal is megbirkózik.

Nem titkolja, hogy izgul a vizsgák miatt, de addig is igyekszik mindent megtenni a siker érdekében: úgy tervezi, utolsó nap már nem bújja a tankönyveket, hétfőn próbál kipihenten érkezni az írásbelire. Üdítőt, szendvicset és agyserkentőnek étcsokit visz magával a vizsgára, utóbbiból már bevásárolt az intézet kiétkező boltjában. Azt mondja, nem akar megállni az érettséginél: nagy álma, hogy pszichológiát tanuljon, ha ez mégsem sikerülne, akkor a kertépítés fortélyait szeretné elsajátítani.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben is május 8-án 9 órakor kezdik meg az írásbeli érettségi vizsgákat a fogvatartottak. A tételeket aznap kora reggel a Dunavecsei Református Kollégium tagintézmény-vezetője veszi át a vármegyei kormányhivatalban. A fogvatartottak 8.50-től az intézet oktatási tömbjének egyik tantermében várják a tételbontást. A vizsgák megkezdéséhez szükségük lesz a személyi igazolványukra: annak kiadását már kérelmezték az intézet letéti raktárából. Az érettségi vizsga a szombathelyi börtönben is úgy zajlik majd, mint a többi középiskolában - annyi különbséggel, hogy a fogvatartottak öltöny helyett formaruhát viselnek, egy tanteremben csak négyen ülnek, és számukra nem lesz idegen a felügyelők jelenléte.