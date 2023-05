Megtöltötte a szombathelyi sportházat Gyurcsány Ferenc pártja: a szervezők szerint mintegy ezren jelentek meg. Mi tesszük hozzá: több olyan baloldali elkötelezettségű szavazót is láttunk, akik korábban jellemzően MSZP-s programokon vettek részt, most a DK politikai fórumára siettek. Mindez nem meglepő: előbb egy videós összeállításban, majd később Dobrev Klárától is elhangzott, ma a DK a legnagyobb ellenzéki közösség.

Előzetes információinknak megfelelően Nemény András az első sorban hallgatta Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára árnyékminiszterelnök előadását. Szombathely polgármestere ugyan lapunknak cáfolta, hogy személyesen találkozott volna Gyurcsány Ferenccel, mint ahogy cáfolta azt is, hogy bármilyen alku született volna az Éljen Szombathely Egyesület és Gyurcsányék között, mostani szerepvállalása a DK-s árnyékkormány nagyrendezvényén ezt megkérdőjelezheti. A szombathelyi politikus a színpadon köszönte meg a DK közösségének, hogy a 2024-es önkormányzati választáson támogatják őt polgármesterjelöltként. Dobrev Klára később reményének adott hangot, hogy Szombathely élén Nemény András maradhat 2024 után is.

Forrás: Cseh Gábor

"Elhozzuk a reményt" - hangzott el többször is az EP-képviselő szájából, amit Szombathelyen bizonyos körökben már úgy emlegetnek: "Elhozzuk a Neményt".

Elmondható az is, a szombathelyi városvezetés nagy számban képviselte magát a programon: Nemény András mellett Horváth Attila költségvetésért is felelős alpolgármester és Szuhai Viktor tanácsnok is jelen volt. Más Vas vármegyei városvezetőt nem láttunk, és nem is köszöntöttek az eseményen. Köszöntötték viszont Ipkovich Györgyöt, Kopcsándi Józsefet és Czeglédy Csabát: utóbbit szinte üdvrivalgással és óriási tapssal fogadta a mintegy ezer DK-s szimpatizáns.

Forrás: Cseh Gábor

Dobrev Klára előadásában - aminek első részét az ATV is közvetítette - élesen bírálta az Orbán-kormány elmúlt 10 éves tevékenységét. Az egészségügy, az oktatás szerinte drámai helyzetéről, az "alacsony munkabérekől", a családi pótlék változatlan szintjéről, a fiatalok elvándorlásáról is szólt. "Egy felelős politikus ma Magyarországon nem egyszerűen csak készül, hanem mindent elkövet, hogy ezt a gaz kormányt minden nap gyengítse, és hogy a bukását minél előrébb hozza. Ez egy igazi ellenzéki politikus feladata" - fogalmazott az EP-képviselő, világossá téve ezzel céliitűzéseit.