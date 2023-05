A nyári szezonra naprakész lesz Bük várostérképe. Már készülnek a magyar, cseh és angol nyelvű imázskiadványok is – derül ki a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület tájékoztatójából. Erről a képviselő-testület ülésén Tóth Tamás elnök be is számolt. Továbbá már megvan az a két kivitelező, akik a Termál tér Látogatóközpontjában kialakítandó kiállítást berendezhetik. A munkákra mintegy hatvanmillió forint forrást biztosít a város – olvasható az önkormányzat weboldalán.