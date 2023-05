Immáron 15. Alkalommal tartottak Orbán-napi ünnepséget Vásárosmiskén. A rendezvény kiemelt helyszíne a szőlőhegyre vezető út mellett álló Szent Orbán kápolna, amelyre évről - évre mind többen jönnek össze, hogy közösen ünnepeljék Szent Orbán napját, a szőlőtermesztők s egyben a kádárok és kocsmárosok patrónusának ünnepét. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött, amelyet Balasi István római katolikus esperes plébános celebrált.

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség beszámolójából kiderül, Borbély László, a Kápolnáért Egyesület Vásárosmiske elnöke köszöntötte Majthényi Lászlót, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökét, és Szijártó Lászlót, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagját, aki elmondta: a közös főzőverseny egy szimbóluma az összetartozásnak és a szeretetnek, amely már 15 éve hívja az eseményre a vendégeket. Megemlékezett Szabadi József kőfaragó mesterről, akinek keze munkája által a kápolna megszépülhetett. Szólt arról is, hogy a kápolna környezetét az egyesületi tagok Borbély László vezetésével folyamatosan karbantartják. Majthényi László szintén köszöntötte a megjelenteket. Kitért arra, hogy ezen a hétvégén három esemény is "egybe csúszik", így a Gyermeknap, Pünkösd szent ünnepe és Szent Orbán ünnepe is.

A Kápolnért Egyesület tagjai Borbély László vezetésének is köszönhetően másfél évtizede erősödik, munkájuknak köszönhetően eredményeket tudnak felmutatni, ami már mindenki számára nyilvánvaló. Visszatekintett az első rendezvényre, amikor még szinte senki sem ismerte ezt a helyet. Kéri, hogy ezt az áldozatos munkát tovább folytassák és gratulált az elmúlt 15 év munkájához.

A megnyitó után a Magyar falu program sikeres pályázatának köszönhetően megépült új vizesblokk átadása és szentelése következett, majd folytatásként pedig színes programok, főző- és borverseny következett. A rendezők a közelgő gyermeknap alkalmából a gyerekeknek fagylalttal kedveskedtek.