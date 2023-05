Test és lélek a Habsburgok árnyékában címmel mutatták be Keppel Csilla történész (képünkön) könyvét a Berzsenyi Dániel Könyvtárban szerdán. A könyv Szombathely 19. századi kórháztörténetét mutatja be – és amennyire orvostörténelem, annyira helytörténet is. A pódiumbeszélgetésen részt vett prof. dr. Horváth Boldizsár orvos, orvostörténeti kutató, dr. habil, valamint Fűzfa Balázs PhD irodalomtörténész és a szerző.