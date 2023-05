Albert Attila magyarszombatfai fazekasmesterrel beszélgettünk a szakma múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Szóba kerültek az elmúlt időszak sikerei, többek között a Pesti Vigadóban és a Műcsarnokban rendezett kiállítások, amelyek remek bemutatkozási lehetőséget jelentettek az őrségi fazekasok számára. Attila mesélt a családjáról: négy gyermekéről és feleségéről, aki szintén szakmabeli, együtt tanultak fazekasnak tizennyolc évesen. A magyarszombatfai népi iparművész a közelmúltban Spanyolországban járt négy magyar fazekaskollégájával együtt. Katalóniába is bemutatták a magyar fazekas örökséget, sőt látványégetéssel is készültek. Albert Attila a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatán is indult, őrségi fazekas munkáit Remekek Remeke címmel ismerték el.