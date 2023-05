A koronavírus járvány lelkileg és testileg egyaránt megviselte az embereket, meggyengítette az immunrendszert ennek következménye pedig az egyre több daganatos megbetegedés, többek között a diagnosztizált vastagbélrákban szenvedők arányának növekedése – mondta el lapunknak dr. Kolbenheyer Erik gasztroenterológus. A gasztroenterológia az alsó és felső tápcsatornát érintő betegségekkel foglalkozik, a vizsgálati módszerek közé tartoznak a tükrözéses vizsgálatok. A szakember szerint rengeteg félelem fűződik ehhez a vizsgálattípushoz, sokan mielőtt felkeresnék az orvost, már az ismerősöktől megszerzik az elrettentő információkat. Bár a vizsgálat valóban nem kellemes, a túlzott félelem teljesen alaptalan. A páciensek többsége savtúltengés, felső tápcsatornát érintő panaszok miatt fordul orvoshoz. Dr. Kolbenheyer Erik hangsúlyozta, hogy ha baj van a szervezetünkben, akkor az emésztőrendszerünk a legjobb „jelzőberendezés”.

Amennyiben nem múló savtúltengést, étvágytalanságot, böfögést, nyelési panaszokat, felhasi fájdalmat vagy falatelakadást észlelünk, érdemes gasztroenterológushoz fordulni. A járvány óta megnőtt a fekélyes megbetegedések száma, de a gyomortükrözés gyulladásos betegségek felderítésében is segít, mint a nyelőcső-gyulladás és felmaródás, de lisztérzékenységre és a vékonybél egyéb elváltozásaira is fény derülhet. A fel nem ismert ételallergia pedig komoly károkat okozhat a szervezetben. Egyre szennyezettebb a világunk, a vegyszerekkel kezelt élelmiszerek pedig gyakrabban váltanak ki allergiás reakciókat. Ma már a fiataloknál is gyakori a puffadás, gázosodás, felhasi diszkomfort érzet. A szakorvos kiemelte, hogy a tükrözéses vizsgálatok kiszűrhetik a vastagbél daganatos betegségeket, ezek az elváltozások egyre gyakoribbak. Ha időben diagnosztizálják ezt a rákfajtát, a gyógyulás esélye magas. Az emberek egészségtudatosabbá váltak, ma már panaszok nélkül is felkeresik sokan a gasztroenterológust, főleg akkor, ha a családban előfordult már az emésztőrendszerrel kapcsolatos betegség, daganatos elváltozás.