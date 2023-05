Igazi őrségi hangulat uralkodik Gaál Zsuzsanna szalafői portáján, ahol az elmúlt napokban nagy volt a sürgés-forgás, de mostanra minden készen áll a vendégek fogadására. A háromnapos hétvége ide is vonzotta a látogatókat, de az előző hetekben nem feltétlenül volt ez így. Ez a 15. szezonja, mostanáig még nem fordult elő, hogy egy májusi hétvégén üres lett volna a ház - jegyzi meg a tulajdonos, aki rögtön hozzá is teszi: nem panaszkodni akar, de érezhetően átalakultak az utazási szokások. A soktényezős okok között említi az áremelkedéseket, és azt is látni kell, mióta a SZÉP-kártya zsebei átjárhatóak, a szállásfoglalásra fordítható összeg máshol költődik el. Jelentősen befolyásolta az idei tavaszi szezont az időjárás is: a rossz idő miatt programok maradtak el, túraútvonalakat kellett módosítani. Végül, de nem utolsó sorban pedig: a pandémia idején sokan a falusi turizmusban látták a jövőt, túlkínálat alakult ki az Őrségben. - Eddig nem volt kenyérharc a szállásadók között, de most nagy eséllyel megindul a verseny a vendégekért. A megoldást az összefogás jelentené a szállásadókkal, az érintett önkormányzatokkal és a nemzeti parkkal. Jó lenne olyanokat megszólítani, akiket eddig nem sikerült - magyarázta.

Vegyes a kép Sárváron is: van olyan szálloda, ahol múlt héten még csak 30 százalékos volt a foglaltság erre a hétvégére, és olyan is, ahol telt házra készülnek, de a 80 százalékos foglaltság átlagosnak tekinthető - közölte érdeklődésünkre Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki szólt arról is: a vendégek mintegy 60 százaléka külföldi. Ez az arány egyébként a szállodákban és az apartmanokban egyaránt érvényesül. A nyári hónapokra is vannak már foglalásaik: júniusban inkább még csak hétvégére, de júliusban és augusztusban ez már kiegyenlítődik a hétköznapokkal.

A magánszállások tekintetében 90 százalék feletti a foglaltság a most kezdődő hosszúhétvégén Bükön - mondta el érdeklődésünkre Németh Gyula, a Büki Szobakiadók Szövetségének elnöke. Hozzátette: csak áprilisban 207 szálláshely adott ki szobát Bükön, a vendégek több mint 70 százaléka külföldi volt és átlagosan 3,3 napot töltöttek Bükön - utóbbi két számadat országos viszonylatban is kiemelkedő. Újdonság, hogy Cseh- és Németország után Lengyelországból érkezett a legtöbb turista.

Németh Gyula szólt arról is: három évtizede foglalkozik szállaskiadással, de az utóbbi néhány esztendőben - köszönhetően a pandémiának és a digitalizációnak - átalakultak az utazási szokások: a vendégek ma már nem két-három hetet, hanem inkább csak ennyi napot töltenek egy helyen. Ugyanakkor magasabbak az igények, a magánszállások színvonala nőtt. Talán ennek tudható be az is: a turisták mellett sok vendégmunkás - még a környező városokból is - náluk bérel szállást. Így Bükön nemcsak a hétvégéken, a hétköznapokon is nagy az élet a magánszállásokon.