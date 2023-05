Ha Vép és május 1-je, akkor retró felvonulás – minden eddiginél többen járták végig hétfőn délelőtt a megszokott útvonalat a művelődési háztól a Rákóczi, a Deák, az Alkotmány és Szent Imre utcán keresztül, le a sportpályáig. Színes lufikkal vonult a csapat a Vép-Bozzai Tűzoltó Egyesület járművét követve, amiből ma mintha halkabban szóltak volna a mozgalmi dalok, és hangosabban a retró slágerek. Török Sándor képviselő a Deák utcában és Dömötör Gábor alpolgármester az Alkotmány utcában az idén is vendégül látta a felvonulókat, akiknek a sportpályán most is járt a virsli- és sörjegy.