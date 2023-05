A gépek egyre több helyen veszik át az ember helyét az élet minden területén, a talán nem is túl távoli jövőben teljes szakmák vagy munkakörök tűnhetnek el. Dr. Nemes József, az ELTE Informatikai Karának docense szerint a robotika fejlődésével az ember újabb kihívásokkal kell, hogy szembenézzen. Bár megszűnhetnek a monotonitással járó, szinte embertelen munkák, ugyanakkor a nagy precizitást igénylő munkakörökben is átvehetik a robotok a vezető szerepet. A változás hamarosan szakmák egész sorát érinti majd, a mesterséges intelligencia és a gépek egyesítése pedig újabb feladatok elé állítja az emberiséget. A változást azonban az ember ahogyan korábban az iparosítás idején, most is meg tudja majd oldani.