A Szombathelyi Egyházmegyéből csaknem kétszázötvenen vettek részt a múlt heti római zarándoklaton, a Batthyány család tagjai közül mintegy nyolcvanan. Célja egyrészt az volt, hogy megköszönjék a Szentatyának: 20 évvel ezelőtt boldoggá avatták dr. Batthyány-Strattmann Lászlót. Egyben jelezték azt is, elindítják "aranyszívű felesége", Coreth Mária Terézia boldoggá avatását is.

- Ahogyan Ferenc pápával találkozhattam kicsit a csoport nevében, először is mondtam neki, hogy Magyarországról jöttünk, egyből földerült az arca, és megszólalt magyarul, és azt mondta: - Isten hozott! - tudtuk meg dr. Székely Jánostól. A megyés püspök ezután átadta boldog Brenner János ereklyéjét, egy csontdarabot a testéből. - A Szentatya rögtön emlékezett, hogy itt Budapesten találkozott Brenner József atyával, Brenner János testvérével, és ez meg is rendítette őt, egyből az ereklyét meg is csókolta, nagyon hálás volt érte - fűzte hozzá dr. Székely János.

A megyés püspök beszélt arról is: Ferenc pápa örömmel fogadta, hogy elindítják Coreth Mária Terézia boldoggá avatását. Egy olyan korban, amikor a család értékét annyi támadás éri, nagyon fontos felmutatnunk egy ennyire szeretettel, hittel teli családot - mondta el podcastunkban dr. Székely János.