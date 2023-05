A kültéri medencéket az időjárás és a látogatottság függvényében fokozatosan nyitják meg a vendégek előtt – foglalható össze egy mondatban a strandkörképünk.

A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben az igazi „nagyüzem” a vakáció kitörésével kezdődik, ám már előtte egy héttel megnyit a gyermek- és a strandmedence is. A szabadtéri medencék közül három üzemel már jelenleg is: a retro gyógyvizes medence és a két benti kapcsolattal is rendelkező medence. Kántás Zoltán igazgatótól megtudtuk, a strandon teljesen megújult a gyerekek egyik kedvence, a dézsás medence burkolata. Újdonság, és minden bizonnyal nagyon szeretni fogják a már megnyitott kétpályás outdoor szabadulójátékot a kalandparkban.

Celldömölkön a Vulkán Fürdőben június 15-től lesz használható az öt kinti medence. Lóránt Gábor igazgató elárulta, idén egy új vízi akadálypályát építettek. Ez már most is használható. A fürdőbe jellemzően egy-egy napra érkeznek a vendégek, hogy aztán élményekkel feltöltődve térhessenek haza.

Bükfürdőn a korai nyitás mellett döntöttek. A gyógyfürdő kempingjében pihenő vendégek nagy örömére a strand már most is üzemel, a gyógyászatra használt négy medence pedig egész évben működik. Cziráki László, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a pünkösdi hosszú hétvégén újabb kültéri medencéket üzemelnek be. Amennyiben az időjárás engedi, a gyerekek a pancsolóban is fürödhetnek.

Mesteriben három kinti gyógyvizes medence már most is üzemel, a nyári strand-, illetve gyerekpancsolót később nyitják meg. – A vendégeink nagyobb része azt mondta, azért jöttek el hozzánk, mert csendes helyet keresnek – közölte Patyi Gábor, a fürdő vezetője. - Mi pedig pont ilyenek vagyunk. A fürdőt inkább magyarok, a kempinget pedig főként német, osztrák vendégek látogatják.

Szentgotthárdon, a vendégek igényeinek elege téve májusban már 12 órán át tartott nyitva a fürdő. Vig Balázstól, a létesítmény igazgatójától megtudtuk, az egyik kinti medence már a működik, a következő állomás a június 10-i hétvégén lesz: többit ekkor üzemelik be.