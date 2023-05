Egy kormányrendelet értelmében szabadon engednek hazai börtönökben fogva tartott embercsempészeket. Ennek az a feltétele, hogy az elengedett csempészeknek 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarországot. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, a Belügyminisztérium minden esetben szavatolni tudja, hogy a szabadon engedett csempészek valóban elhagyják az országot.

A jogszabálymódosítás nem talált kedvező fogadtatásra Ausztriában. Ennek egyik lépése az volt, hogy megszigorítják a határellenőrzést, a bécsi külügyminisztérium pedig bekérette Nagy Andor magyar nagykövetet.

A reagálás a magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől érkezett:

- Ez az intézkedés szuverén magyar döntés, nem irányul egyetlenegy szomszédos ország ellen, semmifajta szomszédos országbeli specifikumot nem tartalmaz - olvasható az MTI tudósításában. - Én ezt úgy fogom fel, hogy mi külföldi bűnözőket utasítunk ki, jobb is, hogyha elhagyják az országot és nem is gondolnak arra, hogy mifelénk jöjjenek.

Kiemelte: - Az pedig, hogy Ausztria határellenőrzést foganatosít a magyarországi határon, sajnos nem új, ugyanis - ellentétben a schengeni megállapodás szellemiségével - már hónapok vagy évek óta látjuk azt, hogy az osztrákok nehezítik magyar és más állampolgárok belépését Ausztriába.

Lapunkban többször is beszámoltunk arról, hogy Észak-Burgenlandan két határátkelőhelyen is korlátozzák a járműforgalmat. Ezzel pedig nehéz helyzetbe kerülnek az ingázók, ugyanis emiatt kerülőúton érik a munkahelyüket, és délután is hosszabb úton érnek haza.