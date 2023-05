A hazai fajok felmérésében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) rendszeresen kéri a lakosság segítségét is. Legutóbb az erdei fülesbagoly fészkelőpárok felmérését hirdették meg, amiben egyéni megfigyelők, családok, baráti társaságok, óvodák, általános és középiskolák is részt tudnak venni. Mint azt az MME felhívásában megfogalmazta: a felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól alkalmanként hallgatózzunk, eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszthető hangját keressük. A felméréshez az internetes Google jelentőlap használatával lehet csatlakozni, ami terepen, okostelefonon is könnyedén kitölthető és továbbítható – áll a felhívásban.