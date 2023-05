– Korábban aktív diakóniai csoport működött a gyülekezetben – emlékszik vissza Steindl-Papp Judit, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség megbízott parókus lelkésze.

– Ez azt jelentette, hogy a szabadidővel rendelkezők közül többen olyan evangélikus időseket látogattak, akik már nem tudtak részt venni a mindennapjainkban. Jelenleg olyan híveket keresünk, akik ezt a szolgálatot felélesztenék – emeli ki a lelkipásztor. Igaz, ő maga is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az idős gyülekezeti tagokat otthonukban is meglátogassa, elkél azonban a segítség, hiszen természetesen jelen vannak az evangélikus intézményekben is.

A Túróczy Zoltán Szeretetotthonban beszélgetünk Judit lelkésznővel, aki egy korábban önkéntesként is tevékenykedő gyülekezeti tagot, Erdélyi Józsefné Editet látogatta meg. Edit felmenői apai és anyai ágon is evangélikusok voltak, Gércén nevelkedett, felnőttként lett a szombathelyi gyülekezet tagja.

– Egy istentiszteleti alkalmon hallottam arról, hogy önkénteseket keresnek. Egy képzés után kezdtem el időseket látogatni a Johanneumban, aztán többeket az otthonukban. Többször részt vettem intézményi kirándulásokon, mindenhol szeretettel fogadtak. Úgy érzem, adni is tudtam az embereknek, és rengeteget kaptam ettől a szolgálattól. Nem sokkal a koronavírus-járvány előtt hagytam fel a látogatásokkal. Judit lelkésznő számos alkalommal eljött hozzám, sokat beszélgettünk, és ma már én is az egyik evangélikus idősotthonban élek – meséli Edit. A történet körbeért.

– Nem minden esetben van szükség a lelkész jelenlétére – veszi vissza a szót SteindlPapp Judit. – Lehet, hogy elég egy olyan személy, aki rendszeresen megkérdezi az időst a hogylétéről, és hírekkel szolgál a gyülekezetről. Így nem szakad el teljesen a közösségünktől – mondja az önkéntességről. Szomorú tapasztalat, hogy nem merik keresni a lelkészeket. – Sokszor hallom, hogy nem akarnak zavarni, pedig ez is a feladatunk. Illetve van egy olyan sztereotípia, hogy ha a lelkész megy egy időshöz, az már bajt jelent – mondja.

– Nagyon fontos egy óra lehet az idős számára, amit a lelkész ott tölt, amikor hangzik az evangélium, együtt énekeljük a számára jól ismert énekeket, imádkozunk. Olyan erőforrás lehet ez, amely a véggel való szembenézést is könnyíti. Ezt az ajándékot semmi más és senki más nem tudja megadni, mint a Jóisten, a Szentlelke által, azzal, hogy közösségben vagyunk az Ő nevében. Biztatok mindenkit, hogy bátran kérjék a lelkészi látogatást. Élő gyakorlat, hogy egy gyülekezeti tag több időst elvisz a vasárnapi istentiszteletre, erre is biztatom a híveket és a hozzátartozókat. Tudom, hogy sokszor az idősek nem merik ezt kérni, nem akarnak másokat terhelni, de sokat jelentene nekik – zárja gondolatait Judit lelkésznő.